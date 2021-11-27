كونتي يسخر من قصة "الأموال"

سخر أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، مما يثار حوله من أنه يضطر لصرف الأموال لحصد الكؤوس.

وتولى كونتي تدريب توتنهام قبل ثلاثة أسابيع وأوضح بالفعل أن لديه تحفظات حول المدى الذي يمكن أن يصل إليه فريقه.

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ويقول المدرب صاحب الـ52 عاما، الذي حقق نجاحات مع يوفنتوس، وتشيلسي وإنتر ميلان، إن روميلو لوكاكو هو اللاعب الوحيد الذي طلب ضمه.

وقال كونتي في مقابلة مع "لا غازيتا ديلو سبورت" يوم السبت: هذا يجعلني أضحك. دعني أقول لك شيئا. مسيرتي في النهاية أنا أجلب النقود، لا أصرفها.

وأردف: في كثير من الأحيان دربت لاعبين شباب، والرياضيين الذين تم إهمالهم أو إعادة بنائهم، لاعبون لم يفوزوا أبدا حتى ذلك الحين.

وأكد: كل اللاعبين الذين أعيد تقييمهم، بفضل عملي. في مسيرتي طلبت فقط التعاقد مع لاعب يحصل على راتب كبير.