.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أليغري يدافع عن موراتا بـ"غضب"

  • الخط
أليغري موراتا
موراتا سجل هدفين فقط في الدوري حتى الآن

أليغري يدافع عن موراتا بـ"غضب"

تورينو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انبرى ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس للدفاع عن مهاجمه ألفارو موراتا يوم الاثنين بعد أن تعرض الدولي الإسباني لانتقادات جديدة بسبب أدائه في الهزيمة أمام أتلانتا مطلع الأسبوع.

وسجل موراتا هدفين فقط في الدوري حتى الآن هذا الموسم وتعرض لصيحات استهجان من مشجعي فريقه أثناء استبداله في الهزيمة 1-صفر بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي: أرغب في توضيح بعض الأمور. يوم السبت لعب موراتا واحدة من أفضل مبارياته منذ بداية الموسم، لقد كان من أفضل اللاعبين في الملعب ويجب إصدار الأحكام بشكل موضوعي. إما أنني لا أفهم أو أن هناك بعض التحيز ضد اللاعب. لا أحب الأسئلة عن موراتا. وسائل الإعلام تواصل التركيز عليه وهذا ليس أمرا جيدا.

ويمر أليغري بموسم صعب منذ عودته إلى تورينو لقيادة يوفنتوس للمرة الثانية في مسيرته حيث يحتل فريقه المركز السابع متأخرا بفارق 14 نقطة عن نابولي المتصدر بعد 14 مباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه فيديو لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه
الهندي باراج أغراوال رئيس تويتر الجديد بعد تنحي جاك دورسي الفوري الهندي باراج أغراوال رئيس تويتر الجديد بعد تنحي جاك دورسي الفوري
الأكثر قراءة
احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني
من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟ من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟
تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا
خطوة بخطوة.. هذه أعراض كورونا أوميكرون خطوة بخطوة.. هذه أعراض كورونا أوميكرون
قبل عاصفة التضخم.. محلل يتوقع زيادة أسعار الفائدة 6 مرات خلال عامين قبل عاصفة التضخم.. محلل يتوقع زيادة أسعار الفائدة 6 مرات خلال عامين
قبل أن تذهب
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
اكتشف المزيد