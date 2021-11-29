أليغري يدافع عن موراتا بـ"غضب"

انبرى ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس للدفاع عن مهاجمه ألفارو موراتا يوم الاثنين بعد أن تعرض الدولي الإسباني لانتقادات جديدة بسبب أدائه في الهزيمة أمام أتلانتا مطلع الأسبوع.



وسجل موراتا هدفين فقط في الدوري حتى الآن هذا الموسم وتعرض لصيحات استهجان من مشجعي فريقه أثناء استبداله في الهزيمة 1-صفر بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.



وقال أليغري في مؤتمر صحفي: أرغب في توضيح بعض الأمور. يوم السبت لعب موراتا واحدة من أفضل مبارياته منذ بداية الموسم، لقد كان من أفضل اللاعبين في الملعب ويجب إصدار الأحكام بشكل موضوعي. إما أنني لا أفهم أو أن هناك بعض التحيز ضد اللاعب. لا أحب الأسئلة عن موراتا. وسائل الإعلام تواصل التركيز عليه وهذا ليس أمرا جيدا.



ويمر أليغري بموسم صعب منذ عودته إلى تورينو لقيادة يوفنتوس للمرة الثانية في مسيرته حيث يحتل فريقه المركز السابع متأخرا بفارق 14 نقطة عن نابولي المتصدر بعد 14 مباراة.

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