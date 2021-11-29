الأهلي المصري يطالب بحل أزمة مونديال الأندية

قرر النادي الأهلي المصري إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي (كاف) والاتحاد الدولي(فيفا)، بخصوص تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة بين الثالث و12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الإفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين التاسع من يناير إلى السادس من فبراير المقبل.

وذكر الأهلي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، يوم الإثنين، أنه سيطلب في خطاباته المرسلة يوم السبت ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب المصري والأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية.

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وأضاف: يضم المنتخب المصري ما بين سبع وتسع لاعبين من فريق الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين في صفوف منتخبات بلادهم، مثل التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والمغربي بدر بانون، وهو الأمر الذى سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية.