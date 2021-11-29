في ذكرى وفاة مارادونا.. نابولي يقسو على لاتسيو برباعية

قدم نابولي عرضا رائعا واحتفى بالذكرى الأولى لرحيل الأسطورة دييغو مارادونا، وفاز 4-صفر على لاتسيو ليتقدم بثلاث نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وتوفي مارادونا أسطورة نابولي في 25 نوفمبر من العام الماضي، وكشف النادي عن تمثال له داخل استاد دييغو أرماندو مارادونا قبل المباراة وارتدى قمصانا تحمل وجه النجم الأرجنتيني قبل اللعب ضد لاتسيو.

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وكان العرض مذهلا وأظهر نابولي كرة هجومية وتقدم 3-صفر بعد مرور 29 دقيقة بفضل هدف من بيوتر زيلينسكي وثنائية دريس ميرتنز.

ومع نجاح المهمة، تراجع أداء نابولي في الشوط الثاني، لكن لاتسيو لم يسدد أي كرة نحو المرمى، قبل أن يختتم فابيان رويز الأهداف قرب النهاية.

وبات نابولي يتصدر بفارق ثلاث نقاط بعدما خسر ميلان صاحب المركز الثاني بشكل مفاجئ على أرضه أمام ساسولو، بينما تراجع لاتسيو إلى المركز الثامن بعد خسارته الثانية على التوالي.