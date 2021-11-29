.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

في ذكرى وفاة مارادونا.. نابولي يقسو على لاتسيو برباعية

  • الخط
فرحة الرابع

في ذكرى وفاة مارادونا.. نابولي يقسو على لاتسيو برباعية

نابولي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قدم نابولي عرضا رائعا واحتفى بالذكرى الأولى لرحيل الأسطورة دييغو مارادونا، وفاز 4-صفر على لاتسيو ليتقدم بثلاث نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وتوفي مارادونا أسطورة نابولي في 25 نوفمبر من العام الماضي، وكشف النادي عن تمثال له داخل استاد دييغو أرماندو مارادونا قبل المباراة وارتدى قمصانا تحمل وجه النجم الأرجنتيني قبل اللعب ضد لاتسيو.

وكان العرض مذهلا وأظهر نابولي كرة هجومية وتقدم 3-صفر بعد مرور 29 دقيقة بفضل هدف من بيوتر زيلينسكي وثنائية دريس ميرتنز.

ومع نجاح المهمة، تراجع أداء نابولي في الشوط الثاني، لكن لاتسيو لم يسدد أي كرة نحو المرمى، قبل أن يختتم فابيان رويز الأهداف قرب النهاية.

وبات نابولي يتصدر بفارق ثلاث نقاط بعدما خسر ميلان صاحب المركز الثاني بشكل مفاجئ على أرضه أمام ساسولو، بينما تراجع لاتسيو إلى المركز الثامن بعد خسارته الثانية على التوالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
4 نصائح علمية لتجنب زيادة دهون البطن وظهور الكرش 4 نصائح علمية لتجنب زيادة دهون البطن وظهور الكرش
رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب
الأكثر قراءة
كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟ كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟
شابة مصرية تركت رسالة لزوجها.. وقفزت من الطابق السادس شابة مصرية تركت رسالة لزوجها.. وقفزت من الطابق السادس
رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب
ما علاقة كورونا أوميكرون بالإيدز؟ العلماء يوضحون.. ما علاقة كورونا أوميكرون بالإيدز؟ العلماء يوضحون..
أسعار تذاكر العودة للكويت تقفز لمستويات قياسية أسعار تذاكر العودة للكويت تقفز لمستويات قياسية
تسلا في مأزق.. وإيلون ماسك يدعو موظفيه لإيجاد حل تسلا في مأزق.. وإيلون ماسك يدعو موظفيه لإيجاد حل
قبل أن تذهب
صخرة بحجم ملعب كرة القدم قد تصطدم بالأرض
صخرة بحجم ملعب كرة القدم قد تصطدم بالأرض
اكتشف المزيد