لايبزيغ يلغي مرانه بسبب فيروس كورونا

كشفت مصادر بنادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الثلاثاء أن النادي ألغى تدريبات الفريق اليوم بسبب وجود حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا بين الإداريين.

ويستعد لايبزيغ للمباراة المقررة أمام مضيفه يونيون برلين يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

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وكانت الفحوص قد كشفت في الأسبوع الماضي إصابة المدير الفني جيسي مارش وبيتر غولاتشي قائد الفريق بعدوى فيروس كورونا.

وبعد المباراة التي انتهت بفوز لايبزيغ على كلوب بروج البلجيكي 5-صفر في دوري أبطال أوروبا، كشفت الفحوص عن إصابة يوسف بولسن وهوجو نوفوا ومحمد سيماكان وويلي أوربان بالعدوى.

كذلك كشفت الفحوص عن إصابات بين الإداريين، وقد وصل إجمالي عدد المصابين إلى تسعة.

وبعدها خسر لايبزيغ على ملعبه أمام باير ليفركوزن 1 - 3 في الدوري الألماني، مطلع هذا الأسبوع.

وأعلن النادي أن جميع اللاعبين والإداريين، إما تلقوا التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تعافوا منه.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يُسمح في الوقت الحالي بحضور مشجعين في مباريات لايبزيغ على ملعبه، وفقا لقرار السلطات في ولاية ساكسونيا.