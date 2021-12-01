.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرتيتا يشجع أوباميانغ على هز شباك يونايتد

  • الخط
أوباميانغ
أوباميانغ سجل 4 أهداف فقط خلال الموسم الحالي

أرتيتا يشجع أوباميانغ على هز شباك يونايتد

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

شجع ميكل أرتيتا مدرب أرسنال المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ على استعادة حاسته التهديفية قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الخميس، بعد إخفاق لاعب الغابون في التسجيل خلال آخر أربع مباريات.

وعانى أوباميانغ، هداف الدوري في موسم 2018-2019 مناصفة مع محمد صلاح وساديو ماني، في الموسم الجاري حتى الآن وسجل أربعة أهداف فقط في 12 مباراة.

وتعاون أوباميانغ (32 عاما) مع ألكسندر لاكازيت في هجوم أرسنال في المباريات الأخيرة، وقال أرتيتا إن الثنائي يجب أن يتكيف مع التغييرات في أسلوب الفريق.

وأبلغ المدرب الإسباني الصحافيين يوم الأربعاء: مستوى أوباميانغ يرتبط دائما بالأهداف التي يسجلها. يفعل العديد من الأشياء الأخرى بجانب التسجيل لكننا بالطبع نحتاج إلى هذه المساهمة، لأن أهدافه محورية في نجاحنا وهذا كان واضحا في السنوات الأخيرة".

وتابع: الأسلوب الذي نطبقه يمنحه حرية أكبر في الهجوم في مناطق معينة والواجبات الدفاعية تتغير من تشكيلة إلى أخرى ويعتمد على اللاعب الذي يجاوره.

وأكد أرتيتا غياب غرانيت تشاكا وسياد كولاشيناتس عن الزيارة إلى أولد ترافورد، بينما يأمل في تعافي بوكايو ساكا عقب تعرض المهاجم لإصابة أمام نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع.

وامتدح أرتيتا المدرب المؤقت ليونايتد رالف رانغنيك عقب تعيينه حتى نهاية الموسم.

وقال: إنه من أفضل المدربين بسبب كل تطوير أحدثه في الرياضة وليس فقط في التدريب. أجرى بعض التغييرات الجذرية في بعض الأمور، وهو شخص مثير للاهتمام حقا في عالم كرة القدم وتعيين رائع للنادي حقا.

ولن يقود رانغنيك (63 عاما) يونايتد في مباراة الخميس لعدم إتمام إجراءات تأشيرة العمل وسيبقى مايكل كاريك في المنصب مؤقتا.

ويبتعد يونايتد بخمس نقاط خلف أرسنال خامس الترتيب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره! شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره!
تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها
الأكثر قراءة
مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا
مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون
جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟! جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟!
اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر
بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض! بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض!
الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
اكتشف المزيد