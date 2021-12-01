أرتيتا يشجع أوباميانغ على هز شباك يونايتد

شجع ميكل أرتيتا مدرب أرسنال المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ على استعادة حاسته التهديفية قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الخميس، بعد إخفاق لاعب الغابون في التسجيل خلال آخر أربع مباريات.



وعانى أوباميانغ، هداف الدوري في موسم 2018-2019 مناصفة مع محمد صلاح وساديو ماني، في الموسم الجاري حتى الآن وسجل أربعة أهداف فقط في 12 مباراة.



وتعاون أوباميانغ (32 عاما) مع ألكسندر لاكازيت في هجوم أرسنال في المباريات الأخيرة، وقال أرتيتا إن الثنائي يجب أن يتكيف مع التغييرات في أسلوب الفريق.



وأبلغ المدرب الإسباني الصحافيين يوم الأربعاء: مستوى أوباميانغ يرتبط دائما بالأهداف التي يسجلها. يفعل العديد من الأشياء الأخرى بجانب التسجيل لكننا بالطبع نحتاج إلى هذه المساهمة، لأن أهدافه محورية في نجاحنا وهذا كان واضحا في السنوات الأخيرة".



وتابع: الأسلوب الذي نطبقه يمنحه حرية أكبر في الهجوم في مناطق معينة والواجبات الدفاعية تتغير من تشكيلة إلى أخرى ويعتمد على اللاعب الذي يجاوره.



وأكد أرتيتا غياب غرانيت تشاكا وسياد كولاشيناتس عن الزيارة إلى أولد ترافورد، بينما يأمل في تعافي بوكايو ساكا عقب تعرض المهاجم لإصابة أمام نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع.



وامتدح أرتيتا المدرب المؤقت ليونايتد رالف رانغنيك عقب تعيينه حتى نهاية الموسم.



وقال: إنه من أفضل المدربين بسبب كل تطوير أحدثه في الرياضة وليس فقط في التدريب. أجرى بعض التغييرات الجذرية في بعض الأمور، وهو شخص مثير للاهتمام حقا في عالم كرة القدم وتعيين رائع للنادي حقا.



ولن يقود رانغنيك (63 عاما) يونايتد في مباراة الخميس لعدم إتمام إجراءات تأشيرة العمل وسيبقى مايكل كاريك في المنصب مؤقتا.



ويبتعد يونايتد بخمس نقاط خلف أرسنال خامس الترتيب.

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