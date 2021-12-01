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مصر تهزم لبنان في كأس العرب

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فرحة قفشة بهدف اللقاء

مصر تهزم لبنان في كأس العرب

الدوحة - د ب أ

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اكتفى المنتخب المصري بالفوز 1-صفر على نظيره اللبناني في أولى مباريات الفريقين في المجموعة الرابعة بكأس العرب لكرة القدم في قطر يوم الأربعاء.

واحتلت مصر المركز الثاني في المجموعة متأخرة بفارق الأهداف عن الجزائر، التي اكتسحت السودان 4-صفر في وقت سابق اليوم ولكل منهما ثلاث نقاط، بينما يأتي منتخب لبنان في المركز الثالث، فيما يتذيل السودان الترتيب بفارق الأهداف.

وتلعب مصر يوم السبت المقبل مع السودان، فيما تلتقي الجزائر مع لبنان في الجولة الثانية للمجموعة.

وسجل محمد مجدي "قفشة" لاعب وسط الأهلي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 71 رغم الضغط المصري طوال المباراة.

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