نادي درجة ثانية يحلم بالتعاقد مع هازارد

كشفت تقارير صحافية، يوم الخميس، أن أحد دوري الدرجة الثانية في بلجيكا، يحلم بالتعاقد مع إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني.

ولا يقضي النجم البلجيكي وقتا ممتعا في نادي العاصمة الإسبانية، وخرجت العديد من التكهنات حول عدم استمراره مع الفريق، في ظل عدم تمكنه من حجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق خلال الموسم الحالي.

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وفي تصريحات إعلامية، كشف رئيس نادي فيستيرلو، الذي ينشط في الدرجة الثانية ببلجيكا، أنه يحلم بالتوقيع مع هازارد، وأضاف: يمكنني اعتبار هازارد صديقا، التقيت به عندما كان في ليل ووعدني أنه في يوم من الأيام سيلعب مع فنربخشة التركي، سيكون فيستيرلو أكثر صعوبة، لكنك لا تعرف أبدا ما يمكن أن يحدث يوما ما، ربما سينهي مسيرته معنا.