.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نادي درجة ثانية يحلم بالتعاقد مع هازارد

  • الخط
هازارد
هازارد لاعب ريال مدريد

نادي درجة ثانية يحلم بالتعاقد مع هازارد

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت تقارير صحافية، يوم الخميس، أن أحد دوري الدرجة الثانية في بلجيكا، يحلم بالتعاقد مع إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني.

ولا يقضي النجم البلجيكي وقتا ممتعا في نادي العاصمة الإسبانية، وخرجت العديد من التكهنات حول عدم استمراره مع الفريق، في ظل عدم تمكنه من حجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق خلال الموسم الحالي.

وفي تصريحات إعلامية، كشف رئيس نادي فيستيرلو، الذي ينشط في الدرجة الثانية ببلجيكا، أنه يحلم بالتوقيع مع هازارد، وأضاف: يمكنني اعتبار هازارد صديقا، التقيت به عندما كان في ليل ووعدني أنه في يوم من الأيام سيلعب مع فنربخشة التركي، سيكون فيستيرلو أكثر صعوبة، لكنك لا تعرف أبدا ما يمكن أن يحدث يوما ما، ربما سينهي مسيرته معنا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبراء: كورونا أوميكرون سيطغى على العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر خبراء: كورونا أوميكرون سيطغى على العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر
صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل
الأكثر قراءة
مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا
مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون
مهندس مهندس "عثر" على الطائرة الماليزية بعد 7 سنوات من اختفائها
صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل
شاهد تسونامي بالإسكندرية.. عواصف تثير الرعب والفزع شاهد تسونامي بالإسكندرية.. عواصف تثير الرعب والفزع
مكتشفة أوميكرون: المتحور الجديد أعراضه مختلفة عن دلتا مكتشفة أوميكرون: المتحور الجديد أعراضه مختلفة عن دلتا
قبل أن تذهب
جبهة تيغراي تقترب من أديس أبابا: لا حل إلا الإطاحة بآبي أحمد
جبهة تيغراي تقترب من أديس أبابا: لا حل إلا الإطاحة بآبي أحمد
اكتشف المزيد