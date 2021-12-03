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رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز على أرسنال

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رونالدو
رونالدو محتفلاً بهدفه

رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز على أرسنال

مانشستر - د ب أ

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في مباراة ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 - 2 على ضيفه أرسنال، مساء الخميس في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الثاني في لقاءاته التسعة الأخيرة بالمسابقة، إلى 21 نقطة، ليتقدم للمركز السابع بعدما كان في الترتيب العاشر، في حين توقف رصيد أرسنال، الذي نال خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 23 نقطة ليبقى في المركز الخامس.

وبادر أرسنال بالتسجيل بهدف مثير للجدل للاعبه الشاب إيميل سميث روي في الدقيقة 13، لكن البرتغالي برونو فيرنانديز منح التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 44.

وأضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 52، لكن أرسنال سرعان ما تعادل عن طريق النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة 55.

ومنح رونالدو النقاط الثلاث ليونايتد، بعدما أحرز هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 6 أهداف، بفارق 7 أهداف خلف المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، الذي مازال يتربع على قمة هدافي المسابقة العريقة في الموسم الحالي.

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