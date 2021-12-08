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ريال مدريد يكرر تفوقه على إنتر ويحسم الصدارة

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فرحة ريال مدريد بالهدف الثاني

ريال مدريد يكرر تفوقه على إنتر ويحسم الصدارة

مدريد - د ب أ

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أنهى ريال مدريد الإسباني مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في صدارة المجموعة الرابعة بفوزه على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 2 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي 1 - 1.

وعلى ملعب سانتياجو برنابيو أنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما بهدف سجله الألماني توني كروس في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني تعرض إنتر ميلان لضربة قوية تمثلت في طرد لاعب وسطه نيكولو باريلا في الدقيقة 64 ، ليستغل النادي الملكي النقص العددي في صفوف ضيفه ويسجل الهدف الثاني بواسطة ماركو أسينسيو في الدقيقة 79.

وتصدر الريال المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وهزيمة واحدة وحل إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين.

وعلى استاد دونباس أرينا، تقدم البرازيلي فيرناندو دوس سانتوس بهدف لشاختار في الدقيقة 42 لكن بوبان نيكولوف خطف هدف التعادل للفريق المولدوفي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحل شيريف تيراسبول في المركز الثالث برصيد سبع نقاط وانتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي ، وتذيل شاختار ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

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