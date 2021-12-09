إلغاء مباراة توتنهام ورين بسبب كورونا

قال توتنهام هوتسبير الإنجليزي في بيان يوم الأربعاء إن مباراته مع ضيفه ستاد رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم الخميس قد ألغيت بسبب تفشي كوفيد-19 في صفوف النادي اللندني.



وأكد المدرب أنطونيو كونتي في وقت سابق وجود 13 حالة إصابة في صفوف توتنهام بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون.



وأضاف توتنهام في بيانه: يمكن أن نؤكد أن مباراتنا في المجموعة السابعة بدوري المؤتمر الأوروبي على أرضنا أمام ستاد رين لن تقام عقب إصابة عدة حالات بكوفيد-19 في النادي. لا تزال المناقشات جارية مع الاتحاد الأوروبي (اليويفا) وسنقدم تحديثا إضافيا عن هذه المباراة في الوقت المناسب.

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