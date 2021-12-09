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إلغاء مباراة توتنهام ورين بسبب كورونا

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توتنهام
فريق توتنهام

إلغاء مباراة توتنهام ورين بسبب كورونا

لندن - رويترز

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قال توتنهام هوتسبير الإنجليزي في بيان يوم الأربعاء إن مباراته مع ضيفه ستاد رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم الخميس قد ألغيت بسبب تفشي كوفيد-19 في صفوف النادي اللندني.

وأكد المدرب أنطونيو كونتي في وقت سابق وجود 13 حالة إصابة في صفوف توتنهام بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون.

وأضاف توتنهام في بيانه: يمكن أن نؤكد أن مباراتنا في المجموعة السابعة بدوري المؤتمر الأوروبي على أرضنا أمام ستاد رين لن تقام عقب إصابة عدة حالات بكوفيد-19 في النادي. لا تزال المناقشات جارية مع الاتحاد الأوروبي (اليويفا) وسنقدم تحديثا إضافيا عن هذه المباراة في الوقت المناسب.

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