.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

برشلونة يتعادل مع أوساسونا ويواصل تراجعه

  • الخط
ديمبلي أوساسونا برشلونة
برشلونة بقي ثامناً برصيد 24 نقطة

برشلونة يتعادل مع أوساسونا ويواصل تراجعه

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

ضاعف أوساسونا من جراح ضيفه برشلونة، بعدما فرض عليه تعادلا مثيرا 2 - 2 في الوقت القاتل يوم الأحد، في المرحلة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبادر برشلونة بالتسجيل في الدقيقة 12 عن طريق نيكو غونزاليس، لكن سرعان ما تعادل أوساسونا عن طريق ديفيد غارسيا بعدها بدقيقتين، وأعاد المغربي الشاب عبدالصمد الزلزولي برشلونة للمقدمة من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 49، غير أن الأرجنتيني إزكويل أفيلا منح التعادل لأوساسونا في الدقيقة 86.

وبقي برشلونة، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

وكان برشلونة يطمح للنهوض سريعا من صدمة خروجه المبكر في الأسبوع الماضي من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ 21 عاما، بخسارته الموجعة صفر - 3 أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني، لكنه عجز عن رسم البسمة مرة أخرى لجماهيره، بتعادل مخيب، يحرمه من فرصة الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإسباني المؤهل لدوري الأبطال في الموسم القادم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكل الطائش والسهر.. عادات الأكل الطائش والسهر.. عادات "مسائية" تعيق فقدان الوزن
دراسة جديدة.. جرعة تنشيطية من هذا اللقاح تحمي من أوميكرون دراسة جديدة.. جرعة تنشيطية من هذا اللقاح تحمي من أوميكرون
الأكثر قراءة
صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية
أوميكرون..أنباء غير سارة للملقحين حتى مع الجرعة المعززة أوميكرون..أنباء غير سارة للملقحين حتى مع الجرعة المعززة
صدمة في مصر.. نجل رجل أعمال شهير قتل 4 بسيارته صدمة في مصر.. نجل رجل أعمال شهير قتل 4 بسيارته
في أول رد لشيرين.. في أول رد لشيرين.. "ظلمتوا شخصاً بريئاً وظلمتوني"
"أتمنى ما يتجوزش كل يوم".. أكثر فيديو متداول لمحمد صلاح
والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين
قبل أن تذهب
دراسة صادمة: تراجع مستوى تلاميذ المغرب بالرياضيات واللغات
دراسة صادمة: تراجع مستوى تلاميذ المغرب بالرياضيات واللغات
اكتشف المزيد