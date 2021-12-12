برشلونة يتعادل مع أوساسونا ويواصل تراجعه

ضاعف أوساسونا من جراح ضيفه برشلونة، بعدما فرض عليه تعادلا مثيرا 2 - 2 في الوقت القاتل يوم الأحد، في المرحلة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبادر برشلونة بالتسجيل في الدقيقة 12 عن طريق نيكو غونزاليس، لكن سرعان ما تعادل أوساسونا عن طريق ديفيد غارسيا بعدها بدقيقتين، وأعاد المغربي الشاب عبدالصمد الزلزولي برشلونة للمقدمة من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 49، غير أن الأرجنتيني إزكويل أفيلا منح التعادل لأوساسونا في الدقيقة 86.



وبقي برشلونة، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

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وكان برشلونة يطمح للنهوض سريعا من صدمة خروجه المبكر في الأسبوع الماضي من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ 21 عاما، بخسارته الموجعة صفر - 3 أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني، لكنه عجز عن رسم البسمة مرة أخرى لجماهيره، بتعادل مخيب، يحرمه من فرصة الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإسباني المؤهل لدوري الأبطال في الموسم القادم.