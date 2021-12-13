.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

راموس: سأموت من أجل باريس ضد ريال مدريد

  • الخط
راموس

راموس: سأموت من أجل باريس ضد ريال مدريد

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، أنه سيقدم أفضل ما لديه أمام فريقه السابق ريال مدريد، عندما يلتقيان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا فريقي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في مواجهة ضد بعضهما بعضا، وذلك بعد إعادة القرعة في وقت سابق.

وقال راموس القائد السابق لنادي العاصمة الإسبانية والذي انتقل إلى باريس في الصيف الماضي: سأموت من أجل باريس سان جيرمان في المباراة ضد ريال مدريد.

وأضاف في تصريحات، يوم الاثنين: ريال مدريد في حالة جيدة للغاية، يقدم مستويات رائعة في الجانب الدفاعي، وكنت أتمنى ألا نواجه ريال مدريد، ولكن العودة إلى سانتياغو برنابيو أمر يسعدني، لأنني لم أستطع توديع الجماهير بسبب فيروس كورونا.

وواصل: الجميع يعرف المودة والحب اللذين لدي تجاه ريال مدريد، والآن حان دوري للدفاع عن باريس سان جيرمان، وسأبذل قصارى جهدي للتأهل، إنه الفريق الذي راهن علي، أنا ذاهب للموت من أجل باريس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
  مصور سعودي سافر إلى 25 دولة لهذا السبب   مصور سعودي سافر إلى 25 دولة لهذا السبب
ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. وزير المالية يتحدث ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. وزير المالية يتحدث
الأكثر قراءة
والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين
فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع
بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق
دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين
عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها
وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص
قبل أن تذهب
غلاء أسعار جنوني للمواد الغذائية بين مخيمات النازحين في مأرب
غلاء أسعار جنوني للمواد الغذائية بين مخيمات النازحين في مأرب
اكتشف المزيد