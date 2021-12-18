كونتي: كين لا يختلف عن محمد صلاح

اعتبر أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير المهاجم هاري كين واحد من أفضل اللاعبين الذين عمل معهم رغم التراجع "الغريب" في مستواه هذا الموسم وتوقع أن يعود اللاعب إلى سابق تألقه عندما يلتقي فريقه مع ليفربول في دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم الأحد، مشيراً إلى أنه يرى المهاجم الإنجليزي بذات النظرة التي يراها يورغن كلوب مدرب ليفربول لهدافه محمد صلاح.



وكان كين (28 عاما) قائد منتخب إنجلترا على رأس قائمة هدافي توتنهام في الموسم الماضي لكن الحصيلة تراجعت كثيرا في الموسم الحالي، إذ لم يحرز سوى هدف وحيد فقط حتى الآن بينما أحرز المصري محمد صلاح هداف ليفربول 17 هدفا هذا الموسم جاء آخرها في الفوز على نيوكاسل يونايتد 3-1 الخميس الماضي.



وأكد كونتي الذي تولى تدريب النادي اللندني في بداية نوفمبر الماضي أن فريقه يكون أفضل بوجود كين في التشكيلة وعبر عن أمله في عودة اللاعب الدولي إلى سابق مستواه المتميز عندما يحل ليفربول ضيفا على توتنهام يوم الأحد.



وقال المدرب الإيطالي المخضرم: إذا قارنت أداءه في الماضي فإن الوضع يبدو غريبا لكن من خلال تجربتي كلاعب ومدرب فإن هذا يحدث. لعبت إلى جانب مهاجمين كبار لم يهزوا الشباك لفترة طويلة لكن رأيي فيهم رغم ذلك لم يتغير.



وأضاف كونتي: عندما يكون هاري كين في تشكيلتك فإنك تشعر بالمزيد من القوة. هاري لاعب من الطراز العالمي وهو واحد من أفضل اللاعبين الذين أسعدني تدريبهم.



وقال كونتي أيضا: بالتأكيد يورغن كلوب مدرب ليفربول يرغب في وجود محمد صلاح في التشكيلة وأنا أود وجود هاري في تشكيلة فريقي. لأنه لاعب مهم لفريقنا وكلي ثقة في أنه سيقدم أداء جيدا في المباراة الهامة في مواجهة ليفربول.



ولم يلعب توتنهام صاحب المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز أي مباراة منذ فوزه على نوريتش سيتي في الخامس من ديسمبر الجاري، بينما تأجلت مباراتيه أمام برايتون آند هوف ألبيون وليستر سيتي بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

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