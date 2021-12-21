كونتي: قرار "يويفا" ليس عادلاً

قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء إن ناديه قد يطعن على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) باستبعاده من بطولة دوري المؤتمر وإنه يثق في إلغاء هذا القرار.



واستبعد توتنهام من المسابقة الاثنين بعد أن قضى اليويفا بخسارة النادي الإنجليزي لمباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام ستاد رين الفرنسي بعد إلغاء المواجهة بسبب تفشي كوفيد-19 في صفوف النادي الإنجليزي.



وقال كونتي للصحافيين قبل مواجهة وست هام يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية الأربعاء: بصراحة بالنسبة لي وللنادي والمشجعين إن قرار اليويفا لا يصدق. بالتأكد هذا ليس عدلا. نستحق اللعب من أجل التأهل في الملعب. أشعر بخيبة أمل كبيرة. قرأت في تفسير هذه الهزيمة أيضا أن توتنهام لم يتمكن اللعب بسبب حالات كوفيد-19. اعترض على ذلك، لأن هذا ليس نهائيا لكن توجد خطوة أخرى لتأكيد أو عدم تأكيد هذا القرار الذي لا يصدق. نحن نتحلى بالثقة الكاملة في موقفنا.



وتأجلت مباراتان بالدوري الإنجليزي الممتاز لتوتنهام، الذي تعادل 2-2 مع ليفربول يوم الأحد الماضي، بسبب كوفيد-19 الشهر الحالي لكن كونتي أضاف أن كل لاعبيه باستثناء رايان سيسينيون جاهزون لمواجهة وست هام يونايتد عقب التعافي من الفيروس.



وأضاف المدرب الإيطالي: الأنباء الجيدة أن الفريق جاهز بالكامل. لكن من الأخبار السيئة أن رايان سيسينيون عانى من مشكلة عضلية في نهاية مباراة ليفربول وقد يغيب لمدة أسبوعين.



وفي المقابل قال ديفيد مويز مدرب وست هام إنه يحرص على الفوز بلقب مع الفريق ويرى أن كأس الرابطة نقطة انطلاق جيدة لتحقيق ذلك.



وقال مويز: أود الفوز بلقب مع وست هام. يملك النادي تاريخا طويلا مع الألقاب في السنوات الماضية لكن ليس في العصر الحديث ولذلك سيكون من الرائع تحقيق هذا الإنجاز.

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