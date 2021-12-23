.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بنزيمة ينقذ ريال مدريد من فخ بلباو

  • الخط
فرحة بنزيمة بهدفه الأول

بنزيمة ينقذ ريال مدريد من فخ بلباو

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا مساء الأربعاء في مباراة مقدمة من المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال، الذي تعادل بدون أهداف مع قادش في مباراته الأخيرة بالبطولة، إلى 46 نقطة في الصدارة من 19 لقاء، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه إشبيلية، الذي خاض 18 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد بلباو عند 24 نقطة في المركز العاشر.

وجاءت أهداف المباراة الثلاث في الدقائق العشر الأولى من عمر اللقاء، حيث تقدم الريال بهدفين حملا توقيع نجمه الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقتين الثانية والرابعة على الترتيب، فيما تكفل أوهيان سانسيت بتسجيل هدف بلباو الوحيد في الدقيقة العاشرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أطباء الجيش الأميركي يبتكرون أول لقاح ضد أطباء الجيش الأميركي يبتكرون أول لقاح ضد "أوميكرون"
غضب عارم في تركيا.. صفعة على الهواء من إعلامي شهير غضب عارم في تركيا.. صفعة على الهواء من إعلامي شهير
الأكثر قراءة
مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة
كلبة وجراؤها ينقذون رضيعة من البرد والحيوانات المفترسة كلبة وجراؤها ينقذون رضيعة من البرد والحيوانات المفترسة
هذا سبب زيادة أعداد المقاهي في السعودية هذا سبب زيادة أعداد المقاهي في السعودية
تعرّف إلى ما تملكه كل دولة عربية من احتياطيات ذهبية تعرّف إلى ما تملكه كل دولة عربية من احتياطيات ذهبية
لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب! لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب!
إلى مشتري العقارات.. استعدوا لسوق إلى مشتري العقارات.. استعدوا لسوق "مجنونة" في 2022
قبل أن تذهب
من يحكم ليبيا في الفترة المقبلة؟
من يحكم ليبيا في الفترة المقبلة؟
اكتشف المزيد