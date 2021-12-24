بايرن ميونخ: هالاند لا يهمنا

ذكر أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أنه ليس هناك حاجة للتحرك لضم النجم النرويجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند، حيث إن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) يضم روبرت ليفاندوفسكي.

وجاء رأي أوليفر كان مماثلا لرأي هربرت هاينر، رئيس النادي، الذي عبر عنه في وقت سابق، حيث قال في تصريحات لصحيفة "ذو دويتشه تسايتونغ"، يوم الجمعة، إن ليفاندوفسكي لا يزال بإمكانه تسجيل ما بين 30 و40 هدفا لعامين.

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وواصل البولندي ليفاندوفسكي تحطيم الأرقام القياسية للأهداف في الأعوام الأخيرة، لكنه في الثالثة والثلاثين من عمره، ويستمر عقده الحالي حتى 2023.

أما هالاند، فلا يعتبر النجم الأبرز القادم فقط، وإنما لا يزال في الـ "21 من عمره" ويرجح أن أفضل أعوام في مسيرته الاحترافية لم تأت بعد.

ويتردد على نطاق واسع أن عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند يتضمن شرطا جزائيا، يقل بفارق كبير عن القيمة السوقية للاعب حاليا.

وارتبط اسم ريال مدريد الإسباني بالسعى لضم هالاند، الذي يمكنه بالفعل الاختيار من بين أفضل الأندية الأوروبية في حال قرر الرحيل عن بوروسيا دورتموند.