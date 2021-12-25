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كونتي: لوريس لن يكون مشكلة لتوتنهام

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سون لوريس توتنهام
لوريس يقترب من قضاء 10 أعوام مع توتنهام

كونتي: لوريس لن يكون مشكلة لتوتنهام

لندن - د ب أ

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لم يكن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم قادرا على إعطاء أي تأكيدات بشأن مستقبل الفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى الفريق ولكنه يعلم أن قائد الفريق لن يكون أبدا مشكلة للنادي.

ويقترب الفائز بكأس العالم من قضاء عشرة أعوام مع توتنهام بعدما انتقل للفريق قادما من ليون في 2012 ، ولكن يتبقى فقط ستة أشهر في عقده الحالي مع توتنهام.

وسيحتفل لوريس بعيد ميلاده الـ35 في يوم "بوكسينغ داي" ومن المتوقع أن يشارك أساسيا في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس بعدما أصبح أحد لاعبي الفريق الأكثر ثباتا في مستوى الأداء هذا الموسم.

وبسؤاله عما إذا كان يشعر بالقلق من موقف عقد الحارس، قال كونتي : هوغو هو قائد فريقنا ،وإنه لاعب لعب لتوتنهام لعدة سنوات ونحن كلنا سعداء بوجوده في فريقنا، وفي غرفة تغيير الملابس.

وأضاف : بالتأكيد هو نقطة مرجعية للاعبين الآخرين، ويعلم هوجو جيدا ما أفكر فيه بشأنه، وما يفكر فيه النادي بشأنه، والآن سنرى ولكن أعتقد أن هوغو لن يكون أبدا مشكلة لتوتنهام.

وتألق قائد المنتخب الفرنسي مرة أخرى مع توتنهام يوم الأربعاء الماضي بعدما أنقذ عدة فرصة ليقود فريقه للفوز على وست هام 2 - 1 في دور الثمانية ببطولة كأس الرابطة.

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