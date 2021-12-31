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كورونا يضرب منتخب الكاميرون

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ساحل العاج الكاميرون
لقاء سابق لمنتخب الكاميرون أمام ساحل العاج

كورونا يضرب منتخب الكاميرون

ياوندي - رويترز

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قال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إن أربعة لاعبين في منتخب البلاد الأول أصيبوا بفيروس كورونا قبل أن تبدأ الدولة المضيفة مسيرتها في كأس الأمم الإفريقية في مواجهة بوركينا فاسو بعد أكثر قليلا من أسبوع واحد.

وقال الاتحاد الكاميروني الليلة الماضية إن اللاعبين بيير كوندي مالونغ وجان إيفالا ومايكل نجادو نجادجي وكريستيان باسوجوج يخضعون للملاحظة منذ يوم الأربعاء بسبب "شكوك قوية" وإنه سيستمر وجودهم في العزل بعيدا عن المجموعة.

وتعاني دول أخرى مشاركة في البطولة القارية من كورونا أيضا مثل الجزائر حاملة اللقب والمغرب وساحل العاج.

وفي الدور الأول ستنافس الكاميرون التي سبق لها الفوز باللقب خمس مرات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو والرأس الأخضر وإثيوبيا.

وتنطلق البطولة في التاسع من يناير كانون الثاني المقبل.

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