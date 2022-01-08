ليستر يعبر واتفورد برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق ليستر سيتي للدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه واتفورد 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الدور الثالث من البطولة.

وسجل أهداف ليستر سيتي يوري تيليمانس في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة وجيمس ماديسون وهارفي بارنس ومارك ألبرايتون في الدقائق 25 و54 و85، فيما سجل هدف واتفورد جواو بيدرو في الدقيقة 27. وودع فريق بيرنلي منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب خسارته أمام ضيفه هدرسفيلد تاون 1 - 2.

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وتقدم بيرنلي بهدف سجله جاي رودريجيز في الدقيقة 28 قبل أن يسجل هدرسفيلد هدفين عن طريق جوش كوروما وماثيو بيرسون في الدقيقتين 74 و87. وبهذا الفوز تأهل فريق هدرسفيلد تاون للدور الرابع. كما تأهل أيضا للدور الرابع فريق كريستال بالاس بعد فوزه على ميلوول 2 - 1.

وسجل هدفي كريستال بالاس ميشال أوليس وجون فيليب ماتيتا في الدقيقتين 46 و58 ، فيما سجل هدف ميلوول بينيك أفوبي في الدقيقة 17. كما تأهل فريق فولهام للدور الرابع بفوزه الصعب على مضيفه بريستول سيتي بهدف نظيف سجله هاري ويلسون في الدقيقة 105 بعد الوقت الإضافي.

وودع فريق نيوكاسل منافسات البطولة عقب خسارته أمام ضيفه كامبردج يونايتد بهدف نظيف سجله جو إيرونسايد في الدقيقة 57.

وتأهل أيضا فريق ميدلزبره عقب فوزه على مانسفيلد تاون 3 - 2، وكوفنتري سيتي عقب فوزه على ديربي كاونتي 1 - صفر ، وهارتلبول عقب فوزه على بلاكبول 2 - 1.

كما تأهل أيضا ويجان بعد فوزه على بلاكبيرن 3 - 2 وبرينتفورد بعد فوزه على بورت فايل 4 - 1 وبيتربوره يونايتد على بريستول روفيرز 2 - 1 وبورام وود بعد فوزه على ويمبلدون 2 - صفر وكيدير مينستر بعد الفوز على ريدينغ 2 - 1.

كما تأهل للدور الرابع أيضا فريق بارنسلي بعد فوزه على بارو 5 - 4، وبرايتون على وست بروميتش 2 - 1 بعد الوقت الإضافي، وكوينز بارك رينجرز بعد فوزه على روثيرهام يونايتد 8 - 7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.