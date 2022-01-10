72 إصابة بكورونا في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين إصابة 72 حالة جديدة بكوفيد-19 الأسبوع الماضي مما يمثل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي في الحالات الإيجابية.



وقال الدوري في بيان: يمكن للدوري الإنجليزي الممتاز أن يؤكد أنه بين الاثنين الثالث من يناير حتى الأحد تم إجراء 12973 اختبارا لكوفيد-19 على اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية. وجاءت نتيجة 72 حالة جديدة إيجابية.



وسجل الدوري 94 حالة بين 27 ديسمبر وحتى الثاني من يناير ، بينما ارتفعت الإصابات إلى 103 حالات إيجابية في رقم قياسي أسبوعي بين 20 و26 ديسمبر الماضي.



وتأجلت 19 مباراة في الدوري منذ الشهر الماضي بسبب تفشي كوفيد-19 في أندية مختلفة.



وألغيت مباراة ليستر سيتي على ملعب إيفرتون بعد إعلان ليستر معاناته من غياب العديد من لاعبيه بسبب الإصابة بفيروس كورونا والإصابات العادية وغياب بعض لاعبيه للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

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