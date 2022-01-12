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روديغر: لن تسمعوا شيئاً مني

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إيريك غارسيا روديغر سيتي تشيلسي
روديغر مدافع تشيلسي

روديغر: لن تسمعوا شيئاً مني

لندن - د ب أ

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قال المدافع الألماني أنطونيو روديغر، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إنه لن يتحدث عن مستقبله حتى يصل إلى قرار.

وينتهي عقد روديغر مع تشيلسي، الفائز بدوري أبطال أوروبا، نهاية الموسم الجاري، ويتردد أن هناك عدة أندية تريد ضم اللاعب.

وقال روديغر (28 عاما) للنسخة الأسبوعية من صحيفة "بيلد" الألمانية: لن تسمعوا شيئا مني حتى اليوم الذي سأتخذ فيه القرار النهائي، وذلك لتجنب المزيد من التكهنات الإعلامية.

وقال إن تركيزه ينصب حاليا على تشيلسي، وإن جميع الأمور الأخرى تعود لوكيل أعماله.

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