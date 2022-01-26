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مبابي: حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم

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أشرف حكيمي
حكيمي محتفلاً بهدفه

مبابي: حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم

العربية. نت

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وصف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، زميله الدولي المغربي أشرف حكيمي بأفضل ظهير أيمن في العالم، عقب الهدف الذي أحرزه في مرمى مالاوي.

وقاد حكيمي منتخب بلاده المغرب إلى دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون بعد فوزه 2-1 على مالاوي بعدما حول تأخره بهدف إلى انتصار مستحق في دور الستة عشر في استاد أحمدو أهيدغو بالعاصمة ياوندي يوم الثلاثاء.

ويلتقي المنتخب المغربي، المتوج باللقب مرة واحدة عام 1976، في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة مصر وساحل العاج الأربعاء في ختام مباريات دور الستة عشر.

ونجح حكيمي بتسجيل هدف الفوز للمغرب في الدقيقة 70 بتسديدة رائعة من ركلة حرة سكنت الزاوية العليا لمرمى مالاوي.

وتفاعل مبابي مع هدف زميله المغربي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم.

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