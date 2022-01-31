زكريا يصل إلى تورينو للتوقيع مع يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن لاعب الوسط دينيس زكريا وصل إلى تورينو لإتمام إجراءات انضمامه إلى الفريق قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.
ونشر يوفنتوس عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو للاعب السويسري زكريا لدى وصوله للخضوع للفحوص الطبية، إذ إنه بصدد توقيع عقد مع يوفنتوس يستمر حتى عام 2026.
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وكان زكريا (25 عاماً) قد أعلن مؤخرا أنه لن يجدد عقده مع مونشنغلادباخ إلى ما بعد نهاية الموسم الجاري.
ووافق مونشنغلادباخ على رحيله الآن للاستفادة من مقابل مادي قبل أن يرحل بشكل مجاني بعد نهاية عقده.
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