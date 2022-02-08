ديمبلي يخطط لاعتزال كرة القدم

أعلن موسى ديمبلي، لاعب فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم والمنتخب البلجيكي السابق، أنه سيعتزل عندما ينتهي تعاقده مع ناديه غوانزهو الصيني هذا العام.

وقضى ديمبلي "34 عاما" ستة أعوام ونصف العام مع توتنهام، وسبق له اللعب لفرق فولهام، وأيه زيد، وفيليم، وبيرسخوت.

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وانضم ديمبلي لفريق قوانجتشو في يناير 2019 ولعب 47 مباراة في الدوري الصيني.

ولكن اللاعب البلجيكي الدولي السابق، الذي لعب 82 مباراة دولية وشارك في كأس العالم في نسختي 2014 و2018، ينوي أن ينهي مسيرته عندما ينتهي موسم الدوري الصيني 2022- الذي يبدأ في أبريل المقبل.

وكتب ديمبلي على حسابه الرسمي بانستغرام يوم الثلاثاء: شكراً لكم كلكم على رسائلكم اللطيفة.

وأضاف: لكي أكون واضحاً، لم أتوقف بعد. مازال يتبقى في عقدي عام، ولكن يمكنني أن أشارك معكم أنني سأوقف مسيرتي عقب نهاية هذا العام.

وأصبح ديمبلي، ثاني عضو في المنتخب البلجيكي الذي يتم وصفه بالـ"جيل الذهبي" الذي يعلن اعتزاله هذا العام، بعد أن فعل توماس فيرمالين هذا الأمر الشهر الماضي بعد فترة قضاها بفيسيل كوبي.