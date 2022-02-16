برشلونة في اختبار صعب أمام نابولي بملحق الدوري الأوروبي

ستكتفي جماهير برشلونة الإسباني بمشاهدة فريقها يخوض غمار مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم للمرة الأولى منذ 18 عاماً، ذلك عندما يستضيف النادي الكاتالوني، مساء الخميس، على ملعبه "كامب نو" نابولي الإيطالي في أقوى مباريات ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي، في سعيه لاستعادة مكانته الأوروبية.

وتشارك في هذا الملحق الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وتلك التي حلت ثانية في مجموعاتها في "يوروبا ليغ"، على أن تقام مباريات الإياب في 24 من الشهر الحالي.

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خرج النادي الكاتالوني من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا مع حصاد مرير: هدفان في 6 مباريات و9 في شباكه والمركز الثالث برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل و3 هزائم، في حين لم تشفع عودة لاعبه تشافي لتسلم زمام الأمور الفنية في إعادة إحياء آمال برشلونة في المسابقة القارية الأم التي توج بلقبها خمس مرات.

وخاض برشلونة صاحب المركز الرابع في "لا ليغا" متأخراً بفارق 15 نقطة عن غريمه ريال مدريد المتصدر، الأدوار الإقصائية للمسابقة الأم في المواسم الـ17 الماضية، وكانت المرة الأخيرة التي غاب عنها في موسم 2003-2004 عندما شارك وخرج من دور الـ16 لكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حالياً) أمام سلتيك الاسكتلندي.

وتشكّل المواجهة أمام نابولي، المنافس على لقب الـ "سيري أ" والذي لم تهتز شباكه سوى 17 مرة في 25 مباراة، فرصة مثالية للكاتالونيين لدخول أجواء المنافسة على أعلى المستويات، وإعادة للمواجهة السابقة بينهما قبل عامين في دور الـ16 من دوري الأبطال والتي انتهت بتأهل "بلاوغرانا" بفوزه 4-2 في مجموع المباراتين.

ويأمل برشلونة أن يستعيد كرامته المهدورة على الساحة الأوروبية عندما يواجه النادي الجنوبي في الملحق، في سعيه للوصول إلى المباراة النهائية المزمع إقامتها في إشبيلية في مايو المقبل.

وقال تشافي عقب القرعة التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية: ليست قرعة لصالحنا. هو نابولي أحد أقوى الأندية التي بإمكاننا أن نواجهها، فريق بمستوى دوري الأبطال.

وأضاف: ستكون المباراة تكريماً لمارادونا "في إشارة إلى وفاة اسطورة كرة القدم الأرجنتيني الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري مرتين عامي 1987 و1990 بعدما غادر برشلونة".

لم يكن برشلونة الاسم العريق الوحيد الذي غادر بخفي حنين دور المجموعات، بل رافقه أيضاً بوروسيا دورتموند الألماني الذي سيخوض بدوره منافسات "يوروبا ليغ".

وأسفرت القرعة عن وقوع النادي الألماني بمواجهة بطل اسكتلندا غلاسكو رينجرز، حيث سيكون ملعب "سيغنال إيدونا بارك" الفصل الأول من مواجهة تتشوق فيها الجماهير رؤية المهاجم النروجي إيرلينغ هالاند حاضراً في صفوف فريق "الأسوَد والأصفر".