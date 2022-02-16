مانشستر سيتي يقسو على سبورتنغ بخماسية

وجه مانشستر سيتي إنذارا شديد اللهجة إلى منافسيه في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الساحق 5 - صفر على مضيفه سبورتنغ لشبونة يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر للبطولة.

ووضع مانشستر سيتي أكثر من مجرد قدم في دور الثمانية للبطولة قبل مباراة الإياب المقررة على ملعبه في التاسع من مارس المقبل.

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وحسم مانشستر سيتي المباراة تماما وعن جدارة في شوطها الأول برباعية نظيفة في شباك مضيفه.

وهذه هي المرة الأولى التي يحرز فيها مانشستر سيتي أربعة أهداف في شوط واحد بأي مباراة له في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال حتى الآن.

وترجم مانشستر سيتي تفوقه التام في الشوط الأول إلى أربعة أهداف منها ثنائية بتوقيع برناردو سيلفا في الدقيقتين 17 و44 بعدما افتتح الجزائري رياض محرز التسجيل في المباراة بهدف مميز في الدقيقة السابعة.

وجاء الهدف الآخر عن طريق فيل فودين في الدقيقة 32 ليحتفل اللاعب بمباراته رقم 150 مع الفريق علما بأن الهدف هو رقم 40 له في هذه المباريات.

وفي الشوط الثاني ، واصل مانشستر تفوقه وإن هدأ طوفان الأهداف ليكتفي الفريق بهدف آخر عن طريق رحيم ستيرلنغ في الدقيقة 58 .