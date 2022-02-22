إريكسن يلعب 80 دقيقة ويصنع هدفين في ودية رينجرز

اقترب لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن من العودة إلى كرة القدم الاحترافية بعد معاناته من أزمة قلبية في يونيو من العام الماضي، وصنع هدفين خلال تعادل برينتفورد 2-2 مع رينجرز الأسكتلندي وديا يوم الاثنين.



وشارك إريكسن، الذي انضم إلى برينتفورد في صفقة مجانية في يناير، لحوالي 80 دقيقة في مباراة ودية أقيمت بدون جماهير، بعد ثمانية أشهر من تعرضه لأزمة قلبية على أرض الملعب خلال مباراة في بطولة أوروبا.

ونفذ إريكسن (30 عاما) ركلة ركنية حولها زانكا في المرمى برأسه من مدى قريب ليضع برنتفورد في المقدمة.

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وبعد ذلك سجل آماد ديالو المعار من مانشستر يونايتد هدفين ليمنح رينجرز التقدم 2-1 قبل أن يرسل إريكسن تمريرة من ركلة حرة حولها تريستان كراما إلى الشباك معادلا النتيجة.

كما صنع إريكسن هدفا في مباراة ودية ضد ساوث إند يونايتد المنافس في دوري الدرجة الخامسة الأسبوع الماضي.

وأنهى إنتر ميلان نادي إريكسن السابق عقد اللاعب الدنماركي في ديسمبر لأن جهاز تشغيل القلب الذي زرعه غير مسموح به في الدوري الإيطالي.

وقال لاعب توتنهام هوتسبير السابق هذا الشهر، إنه مصمم على إثبات أنه ما زال اللاعب نفسه الذي كان عليه قبل الحادث وإنه لا يخشى اللعب في وجود الجهاز المزروع.

ويأمل إريكسن أن يشارك في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز مع برينتفورد عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد في 26 فبراير.