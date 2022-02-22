ميسي: كنت محظوظاً في برشلونة.. وأريد الاستمرار مع باريس

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه يشعر بالسعادة في صفوف باريس سان جيرمان، خاصة في ظل تواجده مع مجموعة مميزة من اللاعبين، ووصف الفريق الفرنسي بأحد أفضل أندية العالم.



وقال النجم الأرجنتيني في مقابلة مع الموقع الرسمي لمتصدر الدوري الفرنسي، يوم الثلاثاء: تطور النادي كثيرا في العشر سنوات الماضية، مع الكثير من الطموح سوف يتطور أكثر، وهو من الأندية العظيمة، ولم يعد لدى الأندية التاريخية ما تحسد عليه.



وأضاف لاعب برشلونة السابق: الفوز بدوري أبطال أوروبا أمر معقد، أي خطأ يمكن أن يخرجك من البطولة، لدينا فريق يمكنه تحقيق اللقب، نحن متحمسون للغاية ومتشوقون، لكن علينا أن نتحلى بالهدوء، ولا يفوز الأفضل دائما بالبطولة، وعلينا أن نتعامل مع التفاصيل وأن نصنع فريقا رائعا، لأن الفرق القوية هي التي تحقق الهدف ونحن في الطريق نحو هدفنا.



وتحدث قائد المنتخب الأرجنتيني عن علاقته بزملائه في الفريق، موضحا: أعرف دي ماريا من المنتخب الوطني، ونيمار في برشلونة، لم أكن أعرف كيليان مبابي داخل الملعب أو خارجه، شيئا فشيئا نتعرف على بعض البعض بشكل أفضل وخاصة على أرض الملعب.



وأردف ميسي: كنت محظوظا في برشلونة لسنوات طويلة، واليوم حان دوري مع باريس، أنا سعيد وأريد الاستمرار في ذلك.

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