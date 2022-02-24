تعليق الدوري الأوكراني بسبب الغزو الروسي

أعلنت رابطة الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعليق منافسات الموسم الحالي من الدوري المحلي في أعقاب الغزو الروسي للبلاد.

وذكر بيان مقتضب عبر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم، أن القرار جرى اتخاذه بعد إعلان الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية.

ولم تكشف الرابطة في البيان عن الفترة التي سيتم خلالها تعليق مسابقة الدوري الممتاز.