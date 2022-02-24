مانشستر يونايتد يخطف تعادلاً صعباً أمام أتلتيكو مدريد

تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1- 1، يوم الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة السادسة عن طريق جواو فيليكس، قبل أن يدرك أنتوني إيلانغا التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 80.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في ملعب الفريق الإنجليزي يوم 15 من مارس المقبل.