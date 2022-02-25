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زيادة عدد الأجانب في دوري أبطال آسيا

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كأس دوري أبطال آسيا

زيادة عدد الأجانب في دوري أبطال آسيا

العربية. نت

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صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مجموعة من التوصيات الصادرة عن لجنة المسابقات في الاتحاد.

وقال الاتحاد القاري في بيان نشره الجمعة: أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي سوف تنتقلان من النظام الحالي عبر إقامتهما من فصل الربيع إلى الخريف، وذلك إلى نظام من فصل الخريف إلى الربيع، حيث تقام البطولتان على امتداد عامين اعتباراً من نسخة 2023-2024.

وصادق المكتب التنفيذي على توصية رفع الحد الأعلى لعدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق للمباراة من النظام الحالي 3+1 إلى مجموع 5+1 (خمسة لاعبين من أي جنسية ولاعب آسيوي)، وذلك اعتباراً من موسم 2023-2024.

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