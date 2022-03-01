غوارديولا: لم نشتري غريليش ليسجل 45 هدفًا

دعا المدرّب الإسباني بيب غوارديولا جناحه جاك غريليش لتجاهل الانتقادات وإحصاءاته الضعيفة، بعد بداية بطيئة في موسمه الأول مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

وصل الدولي الإنجليزي إلى ملعب الاتحاد مطلع الموسم الحالي من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار)، في صفقة قياسية في تاريخ الدوري الانجليزي، إلا أنه لم يظهر بعد المستويات التي قدمها مع فريقه السابق مكتفيًا بثلاثة أهداف ومثلها تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

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أقر ابن الـ"26 عامًا" في مقابلة في ديسمبر الماضي أن الانتقال كان أصعب مما توقع لناحية تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة.

إلا أن غوارديولا صرّح أنه سعيد بمردود لاعبه.

قال على هامش المباراة ضد مضيفه بيتربوره من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) في الدور ثمن النهائي من كأس إنجلترا الثلاثاء: ربما استمع كثيرًا الى ما يقوله العالم وهذا أمر خاطئ. نتحدث دائمًا عن الإحصاءات. يلعب اللاعبون اليوم من أجل الإحصاءات، ولكن هذا أكبر خطأ ممكن أن يقترفوه.

وتابع: لا تقدم الإحصاءات سوى القليل من المعلومات التي نريدها، ولكن هناك لاعبين يجعلون الفريق يلعب بشكل جيد وليسوا في الإحصاءات.

غاب غريليش عن آخر أربع مباريات لسيتي بسبب مشكلة في الساق وبقي على دكة البدلاء خلال الفوز الجدلي 1-صفر على ايفرتون في الدوري السبت، لكن من المتوقع أن يلعب ضد بيتربوره.

قال غوارديولا إن لاعبه سيجد طريقه الى الشباك مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا ليس دوره الرئيسي في الفريق: لم نشتريه ليسجل 45 هدفًا. ليست لديه هذه الميزة ولكن يملك أخرى. يلعب جيدًا، حقًا. لما كنتُ أخبرتكم لو كان لا يلعب جيدًا، ولكن هذه ليست حالته.