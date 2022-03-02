لاعب منتخب أوكرانيا يفسخ عقده مع زينيت الروسي

قال زينيت سان بطرسبرغ بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم إن لاعب منتخب أوكرانيا السابق ياروسلاف راكيتسكي أنهى علاقته بالنادي، مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.



وطلب راكيتسكي (32 عاما)، الذي شارك في 54 مباراة مع منتخب أوكرانيا قبل اعتزاله اللعب الدولي في 2019، من زينيت فسخ عقده الذي ينتهي في يونيو.

وقال زينيت في بيان: طلب اللاعب إنهاء عقده مع النادي بسبب وضع عائلي صعب. نتمنى مخلصين لعائلة وأصدقاء ياروسلاف راكيتسكي التوفيق، وبالطبع نأمل أن نرى بعضنا بعضا في الملعب.



وانضم المدافع إلى زينيت من شاختار دونيتسك في 2019، وسجل سبعة أهداف في 108 مباريات مع الفريق الروسي.



وأبلغ مصدر تلفزيون "ماتش" الروسي يوم الأربعاء بأن اللاعب البولندي الدولي جزيجوز كريكوفياك يسعى للرحيل عن ناديه الروسي كراسنودار. وينتهي عقده الحالي في يونيو 2024.

