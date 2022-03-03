تشيلسي يفسد مفاجأة لوتن تاون

أفلت تشيلسي من فخ مضيفه لوتن تاون وحرمه من تحقيق مفاجأة مدوية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمامه بنتيجة 1 - 2 إلى انتصار بنتيجة 3 - 2، يوم الأربعاء، في دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وبادر لوتن تاون، الذي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب) بتسجيل هدف مبكر عن طريق ريس بورك في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل ساؤول نيجويز لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 27.

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وعاد لوتن تاون للتقدم من جديد، بعدما أضاف لاعبه هاري كورنيك الهدف الثاني في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث هاجم تشيلسي بضراوة، ليحرز نجمه الألماني تيمو فيرنر هدف التعادل في الدقيقة 68، فيما تكفل الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو بتسجيل الهدف الثالث للفريق اللندني في الدقيقة 78، ليمنحه بطاقة التأهل لدور الثمانية في البطولة.

وجاء فوز تشيلسي بعد وقت وجيز من إعلان مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش نيته بيع النادي، في ظل إبداء مجموعة من كبار رجال الأعمال اهتمامهم بالاستحواذ على النادي الواقع في غرب العاصمة البريطانية لندن.

كما يأتي هذا الانتصار بعد خسارة تشيلسي نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأحد الماضي، بركلات الترجيح أمام ليفربول.