ليستر يمدد عقد فوفانا حتى 2027

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يوم الإثنين أن مدافعه الفرنسي ويسلي فوفانا وقَّع عقدا جديدا مع الفريق لمدة خمسة أعوام.

ولم يلعب فوفانا البالغ من العمر 21 عامًا أي مباراة هذا الموسم بعد تعرّضه لكسر في ساقه وإصابة في أربطة الكاحل خلال مباراة ودية قبل انطلاق الموسم الصيف الماضي.

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لكن مع اقتراب فوفانا من العودة إلى اللعب، كافأ فريق "الثعالب" قلب الدفاع على موسمه الأول الرائع في النادي بعد انتقاله مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (39 مليون دولار) من سانت إتيان الفرنسي في عام 2020.

وخاض فوفانا 38 مباراة في جميع المسابقات مع رجال المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز الموسم الماضي، بينها المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي عندما تغلب على تشلسي في ويمبلي.

وقال لاعب منتخب فرنسا تحت 21 عاما لقناة النادي "أنا سعيد حقًا بتوقيع عقد جديد"، مضيفا "هذا يظهر أن النادي يثق بمؤهلاتي بعرضه التمديد حتى عام 2027.

وتابع "أنا سعيد حقًا لوجودي هنا. إنه فريقي، أحب الجماهير، لذلك أنا سعيد حقًا وأتطلع حقًا للعودة إلى اللعب".

وعاد فوفانا إلى التدريبات الشهر الماضي وتشير التقارير إلى أنه قد يكون ضمن التشكيلة المدعوة لمواجهة رين الفرنسي في ذهاب الدور ثمن النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على ملعب "كينغ باور".