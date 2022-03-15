توخيل يوجه رسالة ساخرة إلى البرلمان البريطاني

كشف توماس توخيل مدرب تشيلسي أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يتعامل مع القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية على عملياته بطريقة احترافية وسيبذل قصارى جهده لعبور مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه ليل يوم الأربعاء.



وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي وبموجب شروط الترخيص الصادر من الحكومة فإن عمليات تشيلسي أصبحت محدودة النطاق.



وقال توخيل إن بطل أوروبا اضطر إلى إجراء تعديلات على عدد أفراد البعثة المسافرة إلى ليل وإن مثل هذه المناقشات لم تحدث من قبل مع فريق عمليات يعتني بجميع احتياجاته.



وقال توخيل للصحفيين عشية مباراة الإياب في فرنسا حيث يتقدم تشيلسي 2-صفر من مباراة الذهاب: يجب أن نتأقلم على الظروف الجديدة. هناك أشياء جديدة مثل ترتيبات المباريات التي كانت في العادة لا تشغل بالنا. أصبحنا نعمل ضمن إطار محدد الآن. لن نختلق الأعذار. من الصعب بالفعل ترتيب الأمور بأفضل طريقة ممكنة لمباراة دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ميدلسبره يوم السبت. طالما لدينا القمصان وطالما أننا على قيد الحياة فسوف نصل، وسنكون قادرين على المنافسة ونكافح بقوة من أجل نجاحنا. نحن مدينون للأشخاص الذين يدعموننا عادة. بالطبع، نحن في دائرة الضوء لكن هذه مسؤوليتنا".



وأضاف توخيل أنه لم يكن لديه أي خيار في أن يكون صوت النادي خلال فترة مضطربة استمرت أسبوعين وقال إنه سيستمر في الرد على أي أسئلة حول أي مالك جديد.



وأوضح توخيل: يجب أن يصل مالك جديد بعد الموافقة عليه، ثم يمكننا مناقشة الأمر إذا لزم الأمر. هناك عملية تحدد إجراءات ملكية الأندية في هذا الدوري، وبالطبع، الجميع يعتمد على هذه العملية والقيم التي تقف وراء القرارات. لا أفكر كثيرا في الأمر أن أكون صوت النادي. أحاول أن أكون صادقا، وأعطيك نظرة ثاقبة وأعطيك معلومات من قلب المدرب. هذا ما أحاوله.



وحث متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جماهير تشيلسي على عدم الهتاف لأبراموفيتش واصفا ذلك بأنه غير لائق تماما في ظل هذه الظروف لكن توخيل قال إنه لا يريد التعليق على الأمر.



وقال توخيل: لا أعرف ما إذا كان هذا هو أهم موضوع سيتم مناقشته في البرلمان. وإذا كان الأمر كذلك، فربما يتعين علينا القلق بشأن أولوية المناقشات هناك. هناك أشياء أكثر إلحاحا يجب مناقشتها والتعامل معها.



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