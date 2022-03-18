إنزاغي يتوقع تحسن مستوى إنتر

قال سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان إنه لا يشعر بالقلق لعدم ثبات مستوى فريقه في الأسابيع الأخيرة وعبر عن مساندته للاعبيه للعودة إلى المسار الصحيح في حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي كرة القدم اعتبارا من مواجهة يوم السبت أمام فيورنتينا.

ويحتل حامل اللقب المركز الثالث في الدوري برصيد 59 نقطة قبل مباراته المقبلة على أرضه أمام فيورنتينا صاحب المركز الثامن متأخرا بفارق أربع نقاط عن غريمه المحلي ميلان المتصدر وله مباراة مؤجلة.

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لكن إنتر تعادل في مباراتين من آخر ثلاث مباريات في المسابقة ضد جنوة وتورينو وقال إنزاغي إن فريقه كان يستحق الكثير في تلك الفترة.

وأضاف لمحطة إنتر التلفزيونية "سأكون أكثر قلقا كمدرب إذا لم يلعب الفريق بشكل جيد ولا يصنع الفرص. يجب أن نتأكد تماما أن المباراة تسير في صالحنا. نحن بحاجة إلى السيطرة على المباراة. هناك رغبة كبيرة وتدرب اللاعبون جيدا هذا الأسبوع. لا يمكننا الانتظار للعودة إلى العمل. نحن بحاجة إلى الحماس مع توخي الحذر".

وودع إنتر دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر بعد هزيمته 2-1 في مجموع المباراتين أمام ليفربول وقال إنزاغي إنه يتعين عليهم استغلال الوقت الإضافي الذي سيكون لديهم كل أسبوع للاستعداد بشكل أفضل للمنافسات المحلية.

وقال إنزاغي "من المؤكد أنه من المفيد الحصول على مزيد من الوقت ... إنه مفيد للغاية في العمل على المواقف التي لم تسر على ما يرام. يتيح لنا العمل على التفاصيل الدقيقة. وصلنا إلى مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا. ما زلنا في كأس إيطاليا. نريد أن نلعب كثيرا لأنه يظهر قدرتنا على المنافسة طوال الموسم بأكمله".