إيفرتون يهزم نيوكاسل في الوقت القاتل

وضع إيفرتون حدا لنتائجه السلبية التي عانى منها خلال الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واقتنص فوزا غاليا في الوقت القاتل 1 - صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد، يوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد إيفرتون، الذي تلقى 8 هزائم مقابل فوز وحيد في مبارياته التسع الماضية بالبطولة، إلى 25 نقطة، لكنه يظل في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق 3 نقاط أمام مراكز الهبوط.

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وفي المقابل، توقف رصيد نيوكاسل، الذي تلقى هزيمته الثانية عشرة في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية على التوالي، عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

ورغم النقص العددي الذي عانى منه إيفرتون، الذي لعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 83، عقب طرد لاعبه البرازيلي آلان، تقمص نجمه النيجيري أليكس أيوبي دور البطولة في اللقاء، وأحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.