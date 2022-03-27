ديشان يؤكد مشاركة مبابي أمام جنوب أفريقيا

أكد ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، أن كيليان مبابي سيعود للمشاركة في المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا التي تقام يوم الثلاثاء في ليل.

وغاب مبابي عن المباراة الودية التي فاز بها المنتخب الفرنسي على منتخب كوت ديفوار 2 - 1 يوم الجمعة، كإجراء احترازي عقب إصابته بعدوى الأنف والأذن والحنجرة، حيث كان الهدف الذي أحرزه أوريلين تشواميني في الوقت بدل الضائع للقاء هو الذي حسم الفوز.

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ولكن، بدون أن يحدد ما إذا كانت مشاركة مبابي ستكون من البداية أو من على مقاعد البدلاء، قال ديشان إن نجم باريس سان جيرمان سيعود للتنافس في المباراة المقبلة.

وعند سؤاله عن مبابي، قال ديشان لبرنامج "تيليفوت": "إنه بحال أفضل، سيتواجد الثلاثاء".

وسجل مبابي، 23 عاما، 24 هدفا في 53 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، ولكن قد يواجه منافسة من قبل كريستوفر نكونكو، الذي خاض مباراته الأولى مع المنتخب الفرنسي يوم الجمعة الماضي. وظهر مهاجم لايبزيغ بشكل جيد مع فريقه الألماني، حيث سجل 26 هدفا في 39 مباراة في كل المسابقات.

وقال للصحافيين: "مشاركتي الأولى كانت لحظة استثنائية بالنسبة لي. كانت مباراة متحفظة أمام فريق يعتمد على الفنيات والقوة البدنية. أنا لاعب فرنسي دولي وأتمنى أن أستمر لأطول فترة ممكنة".