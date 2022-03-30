بايرن ميونخ يفتح المدرجات بسعة كاملة أمام أوغسبورغ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء، إمكانية الحضور الجماهيري بكامل سعة الاستاد خلال المباراة المقررة أمام ضيفه أوغسبورغ في التاسع من أبريل ، وذلك للمرة الأولى خلال ستة أشهر.

كانت آخر مباراة خاضها بايرن على ملعبه بحضور جماهيري بكامل سعة الاستاد، في السادس من نوفمبر الماضي .

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وبعد تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كورونا يمكن لبايرن اللعب مجددا في حضور 75 ألف مشجع.

وقال يان كريستيان دريسن نائب رئيس نادي بايرن :المشجعون هم جوهر كرة القدم، ويصنعون الحدث في المباريات على ملعبنا، خاصة الآن في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، هو أمر استثنائي.

وجرى تغيير القواعد المتبعة في ولاية بافاريا اعتبارا من يوم الأحد، حيث لم يعد من الأمور الإجبارية الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

كذلك يمكن لبايرن ميونخ استقبال جماهير بكامل سعة الاستاد خلال مباراة القمة المرتقبة أمام غريمه بوروسيا دورتموند في 23 أبريل.