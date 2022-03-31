دورتموند: قدم هالاند منثنية وكاحله منتفخ

يعاني بوروسيا دورتموند من عدم جاهزية مهاجمه ونجمه إرلينغ هالاند لمباراة يوم السبت المقبل أمام لايبزيغ بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وذلك عقب إصابته أثناء مشاركته مع منتخب بلاده النرويج.

وقال ماركو روزه، المدير الفني للفريق: مشاركة هالاند محل شكوك، قدمه منثنية تماما، وكاحله منتفخ.

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لكن روزه كان لديه أخبار أفضل حول هجوم الفريق، قائلا: ثورجان هازارد يبدو جاهزا بشكل كاف، لذلك سنلقي نظرة عليه في التدريبات، فيما عاد يوسوفا موكوكو وأصبح خيارا متاحا للمباراة مجددا.

وأصبح قائد الفريق ماركو ريوس جاهزا مرة أخرى للمشاركة مع الفريق.

كان هالاند قد عاد مؤخرا لدورتموند بعد إصابة تعرض لها أوائل العام الجاري.

كما يتطلع روزه للعب أمام جماهير فريقه بحضور كامل للمرة الأولى منذ أن تم تعيينه كمدرب للفريق الصيف الماضي.

وقال روزه: أهم شيء يتعلق بعودة الجماهير، نحن نتطلع حقا لحضور الجميع هنا.

وأضاف: سيمنحنا ذلك دفعة لما تبقى من الموسم، كرة القدم تعود مجددا كما عرفناها من قبل.

ويدخل دورتموند المباراة وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني، بفارق ست نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ والذي سيحل ضيفا على فرايبورغ.