الاتحاد الألماني يحسم قضية "فضيحة بايرن الفنية"

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الجمعة عدم وجود تغيير في نتيجة المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على فرايبورغ 4 - 1، حيث رفض الاتحاد الاحتجاج المقدم من فرايبورغ بشأن خطأ يتعلق بأحد تبديلات بايرن خلال المباراة.

وذكر الاتحاد الألماني في بيان أصدره يوم الجمعة أن الحكام هم من يستحقون اللوم بشكل رئيسي على الخطأ الذي أسفر عن تواجد 12 لاعبا بفريق بايرن ميونخ على أرض الملعب لثوان قليلة، خلال مباراة الفريقين يوم السبت الماضي.

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وكان كينغسلي كومان قد تأخر في الخروج من أرض الملعب خلال إجراء تبديل مزدوج في صفوف بايرن، بسبب خطأ، حيث رفع الحكم المساعد لوحة تحمل الرقم القديم لكومان وليس رقمه الحالي (11) وذلك أثناء تقدم بايرن ميونخ 3 - 1.

ونتيجة لذلك، بقي كومان لثوان على أرض الملعب وتواصلت المباراة بعد أن دخل لاعبان بديلان.

وتحدث قاضي المحكمة الرياضية في الاتحاد الألماني شتيفان أوبرهولز عن مخالفات جسيمة من حكام المباراة، والتي كانت أخطر من خطأ بايرن ميونخ في رقم القميص.

وقال أوبرهولز :الحكم الرابع وجه التبديلين إلى أرض الملعب دون أن يتأكد من خروج اللاعبين الاثنين من الملعب.

وأضاف :كذلك تغاضوا عن أن 12 لاعبا بفريق واحد تواجدوا على أرضية الملعب لوقت قصير. فلم يلتزموا بقواعد المراقبة الخاصة بعدد اللاعبين وقوام الفريق.

وتابع :الأندية مسؤولة عن تحديد من يدخل من اللاعبين ومن يخرج، بينما يعد الحكم هو المسؤول الوحيد عن التعامل الفني مع عملية التبديل.