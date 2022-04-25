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ميسي يبقى في باريس بحثاً عن "ذات الأذنين"

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ميسي
ميسي انتقل إلى باريس مطلع الموسم الجاري

ميسي يبقى في باريس بحثاً عن "ذات الأذنين"

باريس - د ب أ

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كشف تقرير إعلامي أن النجم ليونيل ميسي، سيبقى في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم في الموسم المقبل بهدف الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت محطة "سكاي سبورت نيوز" الرياضية يوم الاثنين أن النجم الأرجنتيني (34 عاماً) يعتزم اللعب لصالح نادي العاصمة الفرنسية لموسم واحد آخر على الأقل، إذ يهدف إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الباريسي.

ويرتبط الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات بعقد مع سان جيرمان حتى نهاية يونيو 2023.

وكانت تكهنات ترددت في الفترة الأخيرة حول إمكانية عودة ميسي إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني الذي أمضى فيه 17 عاما، وانتقل منه في العام الماضي إلى سان جيرمان، وذلك بعد فشل تمديد عقده مع النادي الكتالوني.

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