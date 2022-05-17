مانشستر سيتي يمنح غندوغان حرية الرحيل

كشف تقرير إخباري أن لاعب خط الوسط الألماني إلكاي غندوغان بصدد الرحيل عن مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مساء الاثنين أن غندوغان (31 عاماً) أصبح يملك حرية البحث عن الانضمام لفريق آخر هذا الصيف، علما أن عقده مع مانشستر سيتي يستمر حتى عام 2023، لكن التمديد له غير مرجح.

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وكان غندوغان قد انضم إلى سيتي قادما من بوروسيا دورتموند عام 2016، وأصبح قريبا من اعتلاء منصة التتويج بالدوري للمرة الرابعة، إذ بات مانشستر سيتي قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وشارك غندوغان أساسيا في 20 مباراة من إجمالي 37 مباراة لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم.