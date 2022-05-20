إصابة الأرجنتيني باوزا بمرض الزهايمر

كشفت تقارير صحافية، يوم الجمعة، أنه تم تشخيص إصابة المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا بمرض الزهايمر، وذكرت وسائل الإعلام أن المرض وصل إلى مرحلة متقدمة.
وأعلن المدرب السابق للمنتخب السعودي ونادي النصر في أكتوبر من العام الماضي، اعتزاله التدريب بسبب مشاكل صحية، وسرعان ما تلقى رسائل دعم على وسائل التواصل الاجتماعي.
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وبحسب تقرير موقع "غلوبو" البرازيلي، فإن المدرب البالغ من العمر 64 عاما يعاني من الخلط في الألوان وحتى ترتيب الوجبات، وذلك بسبب المرض الذي يؤثر على الذاكرة بشكل تدريجي والوظائف العقلية الأخرى.
وقاد باوزا النصر السعودي في 2009، كما أشرف على تدريب عدة أندية إضافة إلى منتخب الأرجنتين والإمارات، وكانت تجربته التدريبة الأخيرة على مستوى المنتخبات مع السعودية.
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