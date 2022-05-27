محرز يغيب عن منتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الخميس غياب قائد المنتخب رياض محرز عن المعسكر المقبل للفريق.
وقال الاتحاد إنه تلقى تقريرا طبيا من نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا يشير إلى أن محرز غير قادر على المشاركة في المواجهتين المقبلتين بتصفيات كأس أمم أفريقيا في يونيو أمام أوغندا وتنزانيا على الترتيب.
وكانت مصادر إعلامية أشارت قبل أيام إلى أن محرز سيحصل على إعفاء من خوض هذا المعسكر بسبب طلبه الحصول على راحة عقب الموسم الشاق مع فريقه.
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