لابورتا: متفائل بتجديد عقد غافي

قال جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إنه واثق من بقاء اللاعب الشاب غافي مع الفريق.

وقدم غافي أداء رائعا مع برشلونة في الموسم المنقضي حيث شارك كأساسي في 36 مباراة مع الفريق كما أنه شارك في 47 بشكل عام.

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وبالهدف الذي سجله في مرمى المنتخب التشيكي الأسبوع الماضي، أصبح جافي أصغر لاعب يسجل أهدافا للمنتخب الإسباني، ليأخذ الرقم القياسي من زميله بالفريق أنسوماني فاتي. ولكن يتبقى في عقد غافي مع برشلونة 12 شهرا فقط، مما يعني أنه يتعين على برشلونة العمل بشكل أسرع لتمديد تعاقده.

وكشف لابورتا: نشعر بالتفاؤل، لأننا نريد بقاء غافي في برشلونة. نحن متحمسون للغاية بشأن بقائه. إنه نتاج أكاديميتنا. ما نعلمه، أن اللاعب ووكيله يريدان أيضا البقاء في برشلونة، نحن قريبون للغاية من التوصل لاتفاق.

ولكن لم يكن لدى لابورتا مثل هذه الأنباء الإيجابية بشأن مستقبل عثمان ديمبلي الذي انتهى تعاقده، والذي كان في وقت من الأوقات أغلى صفقات النادي عندما تم التعاقد معه مقابل 105 ملايين يورو.

وقال رئيس برشلونة :"ديمبلي لديه عرض لكي يبقى، ولكن لا توجد لدينا أي أنباء تفيد بموافقته. لم نحصل على رد منه".