بعد انفصاله عن شاكيرا.. بيكيه يصرف 2000 يورو يومياً

أصبح جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسباني يصرف قرابة 2000 يورو يوماً عقب انفصاله عن المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا الأسبوع الماضي.

وكشف جوردي مارتن مصور "الباباراتزي" الشهير في برشلونة عبر برنامج "ميدياسيت" الإسباني، أن بيكيه بات ينفق الكثير من الأموال في الملاهي الليلية والاحتفالات الصاخبة بعد تدهور علاقته مع شاكيرا وأخيراً إعلان الانفصال.

مادة اعلانية

وقال مارتين: بدأت بمتابعة بيكيه منذ 12 عاماً، وأعرف تماماً بأنه محب للحفلات الصاخبة لكنه بات يتصرف بشكل غريب مؤخراً.



وواصل: بيكيه بات يسهر كثيراً، إذ أصبح يتردد بشكل مكثف على النوادي الليلية في مدينة برشلونة والأماكن الصاخبة رفقة زميله بالفريق ريكي بويغ، إذ يصرف ما لا يقل عن 2000 يورو يوماً خلال سهراته التي تمتد حتى ساعات الصباح الأولى، وهو أمر غريب بالنسبة للاعب مخضرم ومحترف.

وكشف برنامج"سوشيليت" التلفزيوني عن خطط بيكيه للبقاء بعيداً عن الأنظار خلال الحفلات الصاخبة التي يحضرها وكذلك لقاء عشيقته التي كانت سبباً في إنهاء علاقته مع المغنية الكولومبية، وقال: دائماً يحضر إلى الأماكن التي يرتادها بسيارة أجرة، ويدخل إلى المكان المراد عبر الأبواب الفرعية.

ونقل البرنامج حديث شاهدة عيان التي رأت بيكيه في احتفالاته الصاخبة إذ قالت: دائماً ما كان بيكيه يحتفل رفقة عارضات الأزياء ويكون بمعيته بعض لاعبي برشلونة الذين يتصرف بعضهم بشكل غير لائق، كما أن في تلك الحفلات يكون استخدام الهاتف المحمول محظوراً بشدة.