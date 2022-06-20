لاعب ريال مدريد: تدربت بحالة سكر تام.. و"سمعتي" تضررت

كشف سيسينيو مدافع ريال مدريد سابقاً أنه اعتاد الحضور إلى التدريبات وهو في حالة سكر تام إبان معاناته من إدمان الكحول، مشيراً إلى أن ذلك تسبب بإنهاء مسيرته مع العملاق الإسباني.

وانتقل سيسينيو، وهو أحد أبرز المواهب البرازيلية في ذلك الوقت، إلى ريال مدريد عام 2005 لكنه لم يلعب سوى 32 مباراة مع النادي العاصمي ورحل عنه بعد عامين فقط.

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وتحدث سيسينيو لبرنامج " إي بي تي في ريساكا" البرازيلي يوم الأحد: اعترف أنني كنت أتدرب مع ريال مدريد وأنا مخمور، كنت أشرب القهوة لإزالة رائحة الكحول من أنفاسي وكنت استحم بالعطور حتى لا يكتشف أمري.



وواصل: بالنظر إلى شهرتي كان الحصول على الكحول أمراً سهلاً، لم أحتج إلى دفع المال مقابل الحصول على المشروب، كان الناس سعداء بإعطائي كل شيء مجاناً في المطاعم.

ورحل سيسينيو إلى روما في 2007، ولم تتوقف مشكلته مع إدمان الكحول في العاصمة الإبطالية، وزاد: كنت أبدأ الشرب في الساعة 2 مساء وتحديداً بعد التدريبات، وأتوقف في الرابعة صباحاً، كنت أذهب إلى التدريب وأنا في حالة سكر، ولاحظ المسؤولون ذلك وهذا ما جعلني أقع ضحية السمعة السيئة.



ولعب سيسينيو مع فرق أتلتيكو مينيرو وساوباولو في البرازيلي وريال مدريد وفياريال في إسبانيا وروما الإيطالي وسيفاسبور التركي، بالإضافة إلى خوضه 15 مباراة دولية مع منتخب البرازيلي بين عامي 2005 و2006